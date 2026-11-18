L’Easa ha prorogato fino al 31 gennaio 2027 gli avvisi di rischio di sorvolo per i Paesi del Medio Oriente e Golfo Persico: Iran, Iraq, Libano, Giordania, Arabia Saudita e aree del Golfo Persico e del Golfo di Oman. La revisione, datata 16 novembre, mantiene le precedenti raccomandazioni in materia di sicurezza aerea per il Medio Oriente pur non implicando una chiusura generale degli spazi aerei.

Secondo il bollettino ufficiale dell'EASA, le sei proroghe riguardano gli avvisi relativi alle zone di conflitto, noti come CZIB (Conflict Zone Advisory Board). La proroga fino a gennaio non impedisce all'agenzia di rivederli nuovamente prima di tale data.

In Iran e Iraq, l'Easa sconsiglia di volare a qualsiasi altitudine nelle regioni di Teheran e Baghdad. L'agenzia avverte che l'attività militare e la possibilità di un'ulteriore escalation continuano a rappresentare un rischio elevato. In Arabia Saudita, il divieto di volo si applica a determinati settori dello spazio aereo gestito da Gedda, mentre per il resto si raccomanda la massima cautela.

Nel Golfo Persico, l'agenzia mantiene la raccomandazione di evitare i voli sulle acque delle regioni aeree di Bahrein, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ad eccezione di quelli essenziali per raggiungere o partire dagli aeroporti interessati. Sconsiglia inoltre di operare su alcune acque del Golfo di Oman. Sulla terraferma, raccomanda cautela, valutazione del rischio e piani di emergenza.

In Libano, l'agenzia raccomanda di evitare lo spazio aereo del Paese, con un'eccezione per i voli in arrivo e in partenza da Beirut. Per la Giordania, non propone una sospensione generale delle operazioni, ma piuttosto cautela e preparazione di fronte a un possibile deterioramento della sicurezza. La stessa revisione del 16 novembre ha esteso l'avviso di viaggio per la Siria fino al 30 aprile 2027, senza modificarne le raccomandazioni.