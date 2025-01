Easa: divieto di sorvolo dello spazio russo esteso al 31 luglio

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha pubblicato un bollettino sulle zone di conflitto per estendere fino al 31 luglio, la raccomandazione alle compagnie aeree di evitare di operare nello spazio aereo russo.

L’indicazione, come riporta Hosteltur, aggiorna ed estende la raccomandazione precedentemente stabilita, che indicava come lo spazio aereo in questione continuasse ad essere considerato ‘una zona di conflitto attivo’.

In particolare, l’Easa suggerisce agli operatori di evitare lo spazio aereo russo situato a ovest dei 60 gradi di longitudine est, indipendentemente dal livello di volo. L’indicazione vale anche per i vettori aerei esteri che hanno ricevuto il nulla osta di sicurezza dell’Easa.

Sebbene questa raccomandazione sia valida fino al 31 luglio, potrebbe essere rivista e modificata in anticipo se venisse effettuata una nuova valutazione dei rischi e della sicurezza.

In questo contesto, l’Easa, insieme alla Commissione europea, ha assicurato che continuerà a monitorare da vicino la situazione per valutare i rischi che gli operatori europei e di paesi terzi potrebbero dover affrontare sui voli da o verso l’Unione europea.

Allo stesso modo, nessuna compagnia aerea europea attualmente sorvola, decolla o atterra nello spazio aereo della Federazione Russa. Tuttavia, alcune compagnie aeree di altri paesi continuano a farlo, nonostante i pericoli associati al conflitto armato in atto nella regione.