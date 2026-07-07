Parigi Orly e Ginevra entreranno nel network di easyJet nel prossimo orario invernale dall’aeroporto di Cagliari, mettendo un altro tassello di supporto alla destagionalizzazone di flussi da e per la Sardegna. Entrambi i voli saranno operativi dalla fine di ottobre con due frequenze settimanali.

Salgono così a 4 i collegamenti invernali operati da easyJet, di cui 3 internazionali, con un importante aumento della capacità offerta e delle destinazioni operate. “Proseguire queste rotte anche nei mesi invernali significa garantire maggiore continuità nei collegamenti internazionali – dice Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -, contribuire a rendere la Sardegna una destinazione accessibile e attrattiva in ogni stagione e rispondere a una domanda sempre più distribuita durante tutto l’anno, supportando lo sviluppo del turismo e dell’economia locale oltre il periodo di picco estivo”.

“Con queste due nuove destinazioni internazionali, l’Aeroporto di Cagliari diventa sempre più connesso e competitivo durante tutto l'arco dell'anno - aggiunge il cco dello scalo cagliaritano David Crognaletti -, grazie anche al rafforzamento della partnership con easyJet, che continua a investire nelle potenzialità di Cagliari e del Sud Sardegna oltre i mesi estivi”.