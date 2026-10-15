Sarà operativo dal 26 maggio 2027 il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Pantelleria di easyJet, che ha previsto due voli settimanali: il mercoledì e la domenica a inizio stagione, il lunedì e il venerdì nel cuore dell’estate.

“L’arrivo di easyJet a Pantelleria - commenta il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona - rappresenta un importante riconoscimento delle potenzialità della nostra isola e un’opportunità concreta per rafforzarne la connettività e l’attrattività turistica”.

Dal 29 maggio 2027 l’isola sarà collegata anche alla Svizzera grazie al nuovo volo da Basilea, mentre dal 18 giugno 2027 decollerà la rotta da Napoli, entrambe con due frequenze settimanali, rispettivamente il mercoledì e il sabato, e il lunedì e il venerdì.

L’estate 2027 di easyJet si arricchisce anche di altre novità dall’Italia. Dal 7 maggio 2027 Milano Malpensa sarà collegata a Rennes, capoluogo della Bretagna, con due voli settimanali. Dal 1° giugno 2027 decollerà, inoltre, il nuovo volo tra Cagliari e Londra Gatwick, con due frequenze settimanali che saliranno a tre nel periodo di picco estivo.