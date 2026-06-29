easyJet aggiunge Ginevra e Norimberga nel network da Milano

easyJet amplia il network invernale dagli aeroporti milanesi con due nuove rotte internazionali. Dal 25 ottobre 2026 debutta il collegamento tra Milano Linate e Ginevra, operativo fino a sei volte a settimana, dal lunedì al venerdì e la domenica, con un'offerta pensata sia per la clientela business sia per il traffico leisure.

Dal 27 novembre partirà invece il nuovo volo Milano Malpensa, Norimberga, con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. La rotta segna l'ingresso della città bavarese nel network della compagnia dall'Italia e porta a sei i collegamenti easyJet tra Milano e la Germania.

I biglietti sono già in vendita sul sito e sull'app della compagnia, con l'obiettivo di rafforzare l'accessibilità verso due destinazioni strategiche nella stagione invernale. Norimberga sarà servita in tempo per i celebri mercatini di Natale.