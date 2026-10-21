Partirà il prossimo 23 ottobre da Roma il nuovo collegamento con la città di Belfast operato da easyJet. Sarà il primo volo che unirà il nostro Paese con l’Irlanda del Nord, operato dalla low cost arancione e con una frequenza di 2 volte la settimana, con partenze il venerdì e lunedì verso l’ora di pranzo.

Il nuovo collegamento è stato pensato per fare della capitale una destinazione da city break. Inoltre A novembre partiranno, inoltre, le celebrazioni che interesseranno entrambi i Paesi dell’isola, a cominciare dai 300 anni della pubblicazione del libro “i viaggi di Gulliver” e i 15 anni dalla registrazione della serie tv “Games of Throne”. Da Belfast, infine, con una moderna ferrovia sarà possibile raggiungere Dublino con un treno ogni ora circa.

Roberto Saoncella