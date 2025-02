easyJet, alert ai passeggeri per possibili scioperi in Italia

I passeggeri di easyJet sono stati avvertiti di possibili disguidi per i voli sull’Italia in vista degli scioperi di lunedì prossimo.

“Mentre prevediamo di gestire il nostro programma di volo completo, consigliamo ai clienti di controllare lo stato dei loro voli sul nostro Flight Tracker”, ha comunicato il vettore, come riporta travelmole.com.

Lo sciopero di 4 ore coinvolgerà i dipendenti di Anpca, Filt e Cgil.

L’agitazione si va ad aggiungere alla protesta dei dipendenti delle ferrovie per il prossimo fine settimana, con un effetto a catena per gli spostamenti in Italia lungo i tre giorni.