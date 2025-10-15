TTG Italia

easyJet amplia il network da Roma con la novità di Birmingham

Ci sarà anche Birmingham nel network da Roma Fiumicino di easyJet. Il nuovo collegamento prenderà il via il prossimo 5 marzo e avrà 4 frequenze settimanali che verranno operate il lunedì, giovedì, venerdì e domenica.

“Questo nuovo collegamento - spiega la compagnia in una nota - porta a diciannove le rotte operate da easyJet a Fiumicino, di cui cinque verso il Regno Unito, affiancandosi a quelle già attive per Londra, Bristol, Manchester e, più recentemente, Glasgow”. Proprio quest’ultima sarà un’altra novità del 2026, annunciata nel corso dell’estate, per aumentare le opzioni di collegamenti tra Italia e Gran Bretagna.

La nuova rotta arriva all’indomani dell’indiscrezione circolata in merito a un interesse di Msc per la compagnia, rumors che hanno fatto schizzare al rialzo le azioni della compagnia. Ipotesi però smentita poi dallo stesso Gruppo Msc.

