easyJet amplia il network, nuove rotte dall’inverno

easyJet rafforza il network britannico aggiungendo quattro nuove rotte dagli aeroporti del Paese e portando così a 41 le novità per l’inverno operative dal Regno Unito verso Europa e Nord Africa.

Nella programmazione del vettore entra Luxor in Egitto che sarà raggiungibile dall’11 novembre decollando, due volte a settimana, da London Gatwick. Così come si potrà volare verso Sharm el Sheikh, due volte a settimana dal 14 febbraio, da Liverpool.

La compagnia aprirà anche due tratte verso Oslo, sia da Manchester (dal 15 novembre) sia da Liverpool (dal 29 novembre) con una frequenza bisettimanale, rendendo facilmente accessibile una destinazione perfetta per le vacanze di Natale.

Come riporta traveldailynews.com tra le new entry di easyJet vi sono anche mete come Strasburgo in Francia, Tromso in Norvegia e il City of Derry Airport nell’Irlanda del Nord.