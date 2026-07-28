easyJet apre le vendite per l’estate 2027

Gioca ancora d’anticipo easyJet e apre le vendite per la stagione estiva del 2027, con oltre 7,5 milioni di posti disponibili su più di 41.000 voli tra il 14 giugno e il 26 settembre 2027.

Grande spazio sarà lasciato dalla compagnia alle classiche destinazioni del Mediterraneo, con un’attenzione particolare alle isole greche come Mykonos, Corfù, Santorini, Creta, Rodi, Kos e Cefalonia. Discorso simile anche per le Baleari (Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca) e le Canarie (Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria). Per l’Italia invece focus su Sardegna, Sicilia e Lampedusa.

“Ma l'estate 2027 di easyJet non è solo mare - conclude la compagnia low cost in una nota -: grazie ad un network di oltre 260 rotte da e per l'Italia la scelta è davvero ampia e prenotare in anticipo significa avere la libertà di scegliere tra migliaia di combinazioni di voli, date e destinazioni, per costruire una vacanza su misura”.