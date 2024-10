easyJet-British: guerra sugli stipendi per accaparrarsi i piloti

Oltre 200mila euro per un nuovo pilota a Gatwick. Questa l’offerta che easyJet ha messo sul piatto per accaparrarsi il personale. Il rivale principale è ovviamente British Airways.

Ma come si è arrivati una una guerra di stipendi per aggiudicarsi il personale? Come ricorda preferente.com tutto risale agli anni del Covid, quando la macchina della formazione di personale di bordo si fermò. A questo si è aggiunta una ripresa ben più rapida del previsto del settore turistico, che ha fatto aumentare la domanda di piloti proprio nel momento di maggiore carenza di offerta.

Ma ad acuire la concorrenza tra easyJet e British si aggiunge un ulteriore elemento: entrambe le compagnie volano con A320. E dunque i piloti di questo tipo di aeromobili sono particolarmente contesi.