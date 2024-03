easyJet compagnia partner di Eurovision Song Contest

easyJet sarà la compagnia partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest: una partnership pluriennale nella quale il vettore riunisce l'Europa per celebrare l'evento musicale live più grande del mondo.

Per dare la possibilità di partecipare al concorso in programma quest'anno, easyJet farà volare migliaia di visitatori in partenza da tutta Europa verso l’aeroporto di Copenaghen. Da qui i viaggiatori avranno accesso rapido e diretto alla città ospitante Malmö, in Svezia, dove si svolgeranno le semifinali e le finali dal vivo il 7, il 9 e l’11 maggio. La compagnia aerea offrirà oltre il 10% in più di posti da e per Copenaghen rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Siamo orgogliosi di essere la compagnia aerea partner ufficiale dell'Eurovision per i prossimi anni – dice Gabriella Neudecker, direttore marketing di easyJet -. Durante l'iconico Eurovision Song Contest persone, paesi e comunità si uniscono, tutto è possibile e tutti sono i benvenuti. Noi di easyJet condividiamo questi valori e siamo orgogliosi di fare la nostra parte“.

easyJet offre 14 rotte per Copenaghen da Londra Gatwick, Bristol, Manchester, Edimburgo, Parigi, Bordeaux, Nizza, Lione, Basilea, Berlino, Ginevra, Lisbona, Milano e Amsterdam.