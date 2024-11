easyJet avrà due basi in più in Italia. La low cost si prepara all’espansione, approdando a Linate e Fiumicino, grazie agli slot lasciati a terra dal tandem Ita Airways-Lufthansa come ‘pegno’ per il sì alle nozze da parte dell’Antitrust Ue.

Come riporta corriere.it, il compito di easyJet come ‘remedy taker’ sarà quello di garantire per tre anni la connettività tra Linate e Fiumicino e una serie di aeroporti tra Germania, Svizzera, Belgio e Austria, In pratica, la low cost approderà su quelle rotte dove la sommatoria tra Ita e Lh porterebbe a una posizione dominante.

easyJet inoltre otterrà 30 slot giornalieri a Linate.

Le nuove rotte

Secondo le anticipazioni, da marzo le due nuove basi conteranno su 8 Airbus e di questi almeno 3 saranno aeromobili di Ita Airways in wet lease. La cessione di aerei ed equipaggio durerà 3 anni, proprio per garantire i collegamenti oggetto dell’accordo.

Per quanto riguarda invece le nuove rotte, non ci sono ancora notizie certe. Ma le prime indiscrezioni parlano di un mix tra rafforzamento e miglioramento degli orari di collegamenti già in essere e nuove destinazioni raggiunte da easyJet dai due scali in questione.