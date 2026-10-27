easyJet, decollato il primo volo da Milano Linate a Ginevra

Avrà fino a 6 frequenze settimanali, dal lunedì al venerdì e domenica, il nuovo collegamento diretto tra Milano Linate e Ginevra con cui easyJet rafforza il proprio network da Milano, avvicinando due città dal forte respiro internazionale con tariffe accessibili.

Il primo volo è già decollato e i collegamenti sono prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile del vettore; con Ginevra salgono a 23 le rotte easyJet disponibili da Milano Linate, aeroporto in cui la compagnia è arrivata a basare 5 aeromobili, consolidando ulteriormente la propria presenza nello scalo cittadino.