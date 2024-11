easyJet approda all’aeroporto di Rimini, dove dal prossimo 16 aprile effettuerà due collegamenti bisettimanali dagli scali di Londra Gatwick e Basilea.

“L’apertura delle operazioni di easyJet nell'aeroporto di Rimini si inserisce nella strategia di lungo periodo di sviluppo delle destinazioni e di rafforzamento della presenza della compagnia in Italia – spiega la compagnia in una nota -, con l’obiettivo di ottimizzare il proprio network e garantire una crescita sostenibile nel mercato italiano, continuando ad offrire tariffe convenienti per volare da e per il Paese”. I nuovi voli porteranno così a quota 19 aeroporti italiani collegati dalla compagnia, per oltre 220 rotte.

“Il nostro impegno è offrire ai passeggeri un network sempre più ampio, incentivando viaggi verso nuove destinazioni con tariffe ancora più competitive. Un sentito ringraziamento va ad AIRiminum 2014, alla Regione Emilia-Romagna e alla Città di Rimini per quella che siamo certi sarà una collaborazione lunga e proficua”, commenta il country manager di easyJet Lorenzo Lagorio.