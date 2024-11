easyJet e l’Italia: ecco tutti i numeri della crescita

Sono stati oltre 20 milioni i posti messi in vendita da easyJet in Italia nell’anno finanziario chiuso al 30 settembre. Una cifra che consolida il ruolo del vettore low cost sulla Penisola, in particolare per quanto riguarda Malpensa.

Sull’hub del Nord Ovest la compagnia quest’anno ha raggiunto una capacità da 8,6 milioni di posti, con 67 rotte servite e un incremento dell’8 per cento anno su anno. Numeri che hanno consentito a easyJet di confermarsi primo vettore sullo scalo e di lanciare un nuovo investimento che prevede l’aggiunta di un altro simulatore di volo all’interno del training center posizionato a Mxp.

Positivi anche i numeri della base di Napoli, cresciuta nella stesso periodo a doppia cifra per un totale di 3,7 milioni di posti offerti e 49 rotte.