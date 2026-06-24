easyJet estende i voli da Bari su Londra e Nizza all’inverno

Verranno estesi anche alla programmazione invernale i collegamenti operati da easyJet da Bari su Londra Gatwick e Nizza. Entrambi i collegamenti saranno operati con una doppia frequenza settimanale: Nizza il mercoledì e il sabato e Londra Gatwick il martedì e il sabato.

“Grazie a questi collegamenti che garantiscono continuità durante tutto l’anno sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile -, la regione rafforza la propria capacità di attrarre visitatori anche ‘fuori stagione’, intercettando la domanda di quanti sono sempre più interessati a vivere il nostro territorio in maniera autentica e sostenibile. L’operatività di questi voli genera, peraltro, benefici diffusi per l’intero tessuto economico locale”.

L’iniziativa è frutto di accordi che rientrano nel Protocollo d’Intesa tra Aeroporti di Puglia e Comune di Bari, prima amministrazione in Puglia ad aver destinato i proventi della tassa di soggiorno alla destagionalizzazione e alla promozione turistica della città.

“Con queste novità vogliamo non solo offrire ai passeggeri pugliesi collegamenti internazionali comodi e diretti verso due destinazioni strategiche in Europa, ma anche continuare a sostenere i flussi verso il territorio pugliese oltre i mesi estivi”, aggiunge il country manager Italy del vettore Lorenzo Lagorio.