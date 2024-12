Milano Linate e Roma Fiumicino al centro della stagione 2025 di easyJet. Sono già prenotabili le 16 nuove rotte previste sull’aeroporto lombardo (+145% di capacità complessiva sul 2024) e le 5 sullo scalo della Capitale (+35%), grazie alle quali la compagnia britannica consoliderà la propria strategia di radicamento in Italia, mantenendo però Milano Malpensa come propria base di riferimento in Europa (col concomitante lancio di Dusseldorf, Amburgo, Evenes-Lofoten e Parigi Orly).

“La domanda odierna vede in sensibile crescita anche il segmento business - ha dichiarato alla presentazione di Milano Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia - e questo ci ha spinti a investire maggiormente sulle due città che più generano questo tipo di flusso, espandendo del 50% l’offerta sulle rotte tedesche e portando la disponibilità di posti estivi in Italia a 14 milioni. Abbiamo però puntato a uno sviluppo armonico dell’intero territorio nazionale, con due nuovi collegamenti anche su Lamezia-Nizza e Palermo-Bristol”.

Nuovi voli e numeri

I nuovi voli saranno operativi dal 30 marzo: Milano privilegerà i collegamenti con la Spagna in estate, mentre Roma con la Mitteleuropa.

Quanto ai numeri, la compagnia chiude il 2024 con una capacità di 100 milioni di posti (+8% sul 2023) e 88,6 milioni di passeggeri trasportati (+8%), mantenendo stabile il load factor all’89,3%, ma superando i 738 milioni di euro come utile d’esercizio (+34%).