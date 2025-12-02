TTG Italia

easyJet, nuove rotteverso il Sud Italianell’estate 2026

Due nuovi collegamenti verso il Sud Italia nell’estate 2026 di easyJet. La low cost britannica ha annunciato l’inserimento nella programmazione estiva del Palermo-Bordeaux e del Napoli-Liverpool.

Le due new entry sono già acquistabili sui canali del vettore. La prima debutterà il 27 giugno 2026 e sarà operata di sabato. La seconda debutterà il 3 agosto con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Con queste novità, spiega il vettore in una nota, “easyJet continua a investire sul mercato italiano, facilitando gli scambi turistici e culturali tra il Sud Italia, la Francia e il Regno Unito, e offrendo opzioni di viaggio flessibili a tariffe competitive sia ai viaggiatori italiani che a quelli internazionali desiderosi di esplorare le meraviglie del Sud Italia”.

