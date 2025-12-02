Due nuovi collegamenti verso il Sud Italia nell’estate 2026 di easyJet. La low cost britannica ha annunciato l’inserimento nella programmazione estiva del Palermo-Bordeaux e del Napoli-Liverpool.

Le due new entry sono già acquistabili sui canali del vettore. La prima debutterà il 27 giugno 2026 e sarà operata di sabato. La seconda debutterà il 3 agosto con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Con queste novità, spiega il vettore in una nota, “easyJet continua a investire sul mercato italiano, facilitando gli scambi turistici e culturali tra il Sud Italia, la Francia e il Regno Unito, e offrendo opzioni di viaggio flessibili a tariffe competitive sia ai viaggiatori italiani che a quelli internazionali desiderosi di esplorare le meraviglie del Sud Italia”.