Sono in vendita oggi i voli per la primavera 2026 di easyJet, che ha messo a disposizione un totale di oltre 45 milioni di posti su più di 250mila voli in tutto il network tra il 23 marzo e il 14 giugno 2026.

Oltre 5 milioni i posti disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 28mila voli. Tra le mete raggiungibili la prossima primavera il Marocco, con Marrakesh, l’Egitto con Sharm el Sheikh e Marsa Alam e l’Islanda, con voli su Keflavik per assistere, tra marzo e aprile, alle ultime manifestazioni dell’aurora boreale.

Tra i protagonisti della primavera di easyJet anche la Spagna, con voli su Ibiza e Malaga, e poi ancora Bruxelles e Atene.

Chi, invece, è in cerca di una meta ancora poco battuta ma capace di sorprendere può optare per Tbilisi, capitale della Georgia, situata nel cuore del Caucaso, tra influenze europee e asiatiche.

I voli sono già prenotabili sul sito del vettore e sull’app per mobile.