easyJet: per la metro fino a Orly tre ‘follie’ in arancione

Il 24 giugno è stato inaugurato il prolungamento della linea 14 del metrò parigino che finalmente consente ai viaggiatori di raggiungere comodamente l’aeroporto di Orly in soli 25 minuti.

Per celebrare questa novità, easyJet - che proprio a Paris-Orly ha una delle sue basi più importanti - ha deciso di sorprendere i passeggeri della metropolitana con una curiosa campagna di comunicazione diventata presto virale.

Il vettore ha infatti immaginato tre situazioni totalmente folli per ricordarci che le vacanze sono alle porte. E così, grazie a degli attori, easyJet ha ben pensato di proporre, a bordo dei treni cittadini, scene come quella di due amiche che si spalmano la crema solare, un uomo che si dondola sull’amaca o una donna in tenuta da spiaggia con tanto di ombrellone e borsa frigo. A dominare, come si nota chiaramente dai video diffusi su creapills.com, il classico colore arancione che sottolinea l’identità della compagnia aerea.