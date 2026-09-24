easyJet rafforza l’Italia per l’estate: cinque nuove rotte e debutto domestico da Linate

easyJet accelera sull’Italia con cinque nuove rotte per l’estate 2026 e debutta sul domestico da Milano Linate, base aperta nella primavera 2025. Dal 30 marzo Roma Fiumicino sarà collegata a Newcastle con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì, rafforzando l’offerta verso il Regno Unito. Dal 23 giugno partirà Linate-Brindisi, prima rotta nazionale della base milanese, con quattro frequenze: lunedì, martedì, giovedì e sabato.

La Puglia amplia anche il network internazionale: dal 3 luglio Bari-Manchester volerà ogni lunedì e venerdì. Manchester si aggiunge a Bristol e Londra Gatwick, mentre lo scalo barese sale a nove città europee servite. Cresce anche Cagliari, che dal 23 giugno avrà due nuove rotte francesi: Bordeaux, il martedì e il venerdì, e Nizza, il martedì e il sabato. Con Lione e Parigi, diventano così quattro le destinazioni easyJet in Francia raggiungibili dalla Sardegna.