easyJet, titolo in sofferenza alla Borsa di Londra

La notizia della prossima uscita di scena del ceo di easyJet, Johan Lundgren, affiancata alle perdite registrate nel primo semestre dell’anno hanno influito negativamente sull’andamento del titolo alla Borsa di Londra.

Johan Lundgren lascerà all’inizio del 2025 e verrà sostituito dall’attuale direttore finanziario Kenton Jarvis. Il gruppo ha inoltre annunciato una perdita pre-imposte di 350 milioni di sterline (408 milioni di euro circa), contro i 340 milioni attesi in media dagli analisti. Lo scorso anno la compagnia aveva registrato un ’rosso’ di 392 milioni nello stesso periodo.

Malgrado questi numeri, come riporta Il Sole 24Ore, Lundgren si è mostrato ottimista sull’esercizio. “Ci concentriamo su una nuova estate record che dovrebbe tradursi in una forte crescita degli utili per l’esercizio 2024 e siamo sulla buona strada per il raggiungimento dei nostri obiettivi di medio termine”.

I target della società includono un utile pre imposte di 1 miliardo di euro per il gruppo entro il 2028. Gli analisti peraltro rilevano che la nomina di Jarvis va nel senso della continuità. Come Lundgren, il futuro ceo è approdato nel 2021 ad easyJet dopo avere lavorato nel gruppo Tui.