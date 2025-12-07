easyJet torna in Israele da marzo 2026

Ripartiranno a marzo 2026 i voli easyJet per Israele con partenza da Londra Luton per Tel Aviv. Oltre al volo in partenza da Luton, a marzo riprenderanno anche le rotte operate dal vettore su Israele da Amsterdam e da Milano Malpensa.

I voli da Londra riprenderanno il 29 marzo 2026, inizialmente 4 volte a settimana.

La compagnia aerea aveva sospeso i voli in seguito alle ostilità divampate nell’area nel 2023 e aveva sempre prorogato la sospensione. Nel corso di quest’estate era stata ipotizzata una ripresa dei voli, che era stata ulteriormente posticipata.

Il vettore ha dichiarato che, dopo il ritorno delle rotte da Londra, Amsterdam e Milano da marzo, ripartiranno nel corso della stagione invernale 2026 anche i voli su Tel Aviv operati da altre basi europee.