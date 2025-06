Eberhart, Ita Airways: “Servono aiuti pubblici per la sostenibilità”

“Serve il contributo anche del pubblico, degli Stati, per vincere la sfida della sostenibilità aerea”. A dichiararlo è stato Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways, nel corso del XII Air Law Conference, tenutasi a Roma.

Secondo l'a.d., per rispettare gli impegni presi per il 2050 e arrivare a zero emissioni di anidride carbonica, il problema non è solo il carburante; servono anche investimenti in tecnologia, come i nuovi aerei e sistemi di monitoraggio e controllo, ma serve anche l’ottimizzazione dei cieli.

“Poi c’è il problema dei Saf – ha continuato Eberhart -. Come Gruppo Lufthansa stiamo facendo molto, ma se ne produce ancora poco e a costi più alti. Per questo serve l’intervento degli Stati, sotto forma di incentivi alla produzione o sgravi”.

Il secondo appello Eberhart lo rivolge però a tutto il settore aereo presente in sala: “Noi dobbiamo avere la idee chiare e viaggiare su una linea dritta, con regole comuni, per partire tutti allo stesso modo”.