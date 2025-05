Joerg Eberhart non ha dubbi: Ita Airways può riuscire dove Alitalia non è riuscita in decenni di operatività: chiudere il bilancio in nero. L’amministratore delegato e direttore generale del vettore dice che il profitto è possibile, dopo un 2024 archiviato con 3,1 miliardi di ricavi, +3 milioni di ebit positivo e una perdita netta di 227 milioni.

Il primo trimestre, fa sapere in un’intervista a il Sole 24 Ore, si è concluso con un fatturato di 637 milioni, di cui 558 milioni di ricavi passeggeri. Per il 2025, aggiunge, “vorrei andare almeno a +50 milioni di ebit, sarebbe un bel risultato. Ma dipende molto da cosa succederà nella seconda metà dell’anno”. L’utile vero, se tutto va come previsto, dovrebbe arrivare nel 2027, “ma vorrei un miglioramento anche su altri aspetti come il ‘net promoter score’ (che misura la soddisfazione del cliente) e l’indice di innovazione digitale”.

Obiettivi ambiziosi che, per essere raggiunti, hanno bisogno di un nuovo piano industriale. “Stiamo pensando - sottolinea Eberhart - a un mix di nuovi mercati e al potenziamento di rotte già esistenti. Abbiamo individuato 5 nuovi collegamenti intercontinentali e faremo una valutazione”. E aggiunge che c’è qualche rotta sul Nord America che ancora manca “poi molto dipende dalla situazione della Russia - precisa -: nel caso dovessi tornare a sorvolare il Paese ci sarebbero delle destinazioni interessanti in Asia”.

Su Malpensa precisa che “i voli intercontinentali di Alitalia lì non hanno mai funzionato. Oggi c’è già tanta concorrenza. Se si avviano i voli intercontinentali su Malpensa bisognerebbe affiancare una rete di “alimentazione” con collegamenti medi e brevi. Non e fattibile per noi: abbiamo un centinaio di aerei”.

A regime il contributo di Lufthansa e della joint venture transatlantica sul fatturato di Ita, dice ancora, “dovrebbe essere di oltre cento milioni all’anno”.