eDreams: dura reazione alle dichiarazioni di Ryanair

“Le reazioni sprezzanti di Ryanair alla decisione dell’AGCM di avviare una procedura cautelare, mirate a bersagliare i concorrenti con dichiarazioni false e diffamatorie, mettono ancora una volta in evidenza le stesse ragioni per cui le autorità antitrust hanno avviato indagini nei loro confronti in primo luogo. Questo comportamento aggressivo e arrogante mira a deviare l'attenzione dalle proprie azioni discutibili e ne sottolinea la cultura anticoncorrenziale”.

Così eDreams reagisce alle dichiarazioni di Ryanair, che accusava la Ota di applicare rincari sui suoi biglietti.

“Applaudiamo l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sul comportamento di Ryanair verso le agenzie di viaggio online, un comportamento ora dimostrato essere dannoso per i consumatori – afferma un portavoce di eDreams -. Affrontando con decisione l'abuso della posizione di mercato da parte di Ryanair a svantaggio dell'intero ecosistema dei viaggi e, soprattutto, dei consumatori, l'AGCM invia un forte messaggio, ponendosi come guardiano dell'integrità del mercato e dei diritti dei consumatori. Siamo contenti di continuare a collaborare con l’AGCM a vantaggio dei consumatori e dell’intero settore.”