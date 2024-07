Il mercato italiano resta un bacino di fondamentale importanza per Egyptair e a riconfermarlo arriva puntuale l’inaugurazione prevista per il 6 ottobre del nuovo collegamento diretto da Milano Malpensa a Luxor.

“Un volo fortemente voluto e richiesto dai tour operator per offrire nuove possibilità a chi opta per gli itinerari culturali - commenta Salah Tawfik, dallo scorso ottobre general manager della compagnia per Italia e Malta -. Da tempo avevamo registrato la crescente domanda di un volo diretto su Luxor e con la stagione invernale abbiamo deciso di aggiungerlo, ogni domenica, alle frequenze già attive da Milano e Roma a Il Cairo”.

Malgrado la difficile situazione geopolitica internazionale, le prospettive restano positive e consentono a Egyptair di prevedere una successiva espansione all’interno del piano industriale messo a punto fino al 2028.

Nuove rotte in arrivo

“Per il prossimo anno – prosegue il manager – abbiamo allo studio due nuove rotte dall’Italia”, probabilmente nel Nord della Penisola.

Intanto, i numeri stanno dando ragione al piano di investimenti del vettore. “Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023-24 – aggiunge il marketing manager per l’Italia, Marco Naguib – a livello globale abbiamo trasportato 2,8 milioni di passeggeri, in crescita del 6% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Inoltre, nel medesimo periodo di riferimento la capacità di posti aerei è cresciuta dell’8%”.

Venendo all’Italia, nell’ultimo anno fiscale Egyptair ha trasportato oltre 265mila passeggeri tra Italia ed Egitto, portando i voli diretti da Il Cairo da 24 a 28 settimanali. “Da segnalare anche nuovi collegamenti come il volo charter diretto da Palermo a Sharm el Sheikh attivato in sinergia con Going dal 21 luglio al 15 settembre”.

“Sea Aeroporti di Milano esprime grande soddisfazione per la scelta di Egyptair di ampliare l’offerta sullo scalo di Malpensa con il nuovo volo per Luxor - aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. La partnership strategica tra Egyptair e Malpensa si arricchisce così di un nuovo capitolo. Con questo nuovo volo si consolida il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa, che servono 182 destinazioni in 78 paesi”.

Fra le novità presentate a Milano anche la nuova piattaforma dedicata all’intermediazione, Egyptair Retail System, che “offre contenuti più ricchi ed esperienze di acquisto innovative nell’ottica della massima trasparenza”.