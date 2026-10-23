Il mercato italiano cresce sempre di più per Egyptair. Quest’anno sono stati quasi 320mila gli italiani trasportati, il 19% in più rispetto ai 286 mila dello scorso anno. “È stata un’estate di crescita, un ottimo risultato considerando anche la crisi geopolitica - ha dichiarato Salah Tawfik, general manager Italia e Malta di Egyptair -. Dal 1 giugno al 31 agosto sono stati quasi 110mila i passeggeri trasportati dall’Italia, il 30% in più dello scorso anno, effettuando 804 voli, il 12% in più, e con un load factor dell’82%”. Sul fronte italiano quindi, l’obiettivo è consolidare e continuare a crescere, potenziando quanto già realizzato.

“Milano è il nostro gateway di riferimento- ha aggiunto -, con oltre il 60% del traffico e una crescita del 31%, mentre Roma cresce meno del 20% anche se la vera sorpresa è Venezia, aperta a fine giugno”. Il nuovo collegamento dal Marco Polo proseguirà quindi per tutto l’inverno con l’aggiunta di una frequenza settimanale, tre invece di 2, che diventeranno 4 entro l’estate 2027.

Da Roma e Milano, invece, nessun nuovo volo ma incremento della capacità con aerei più grandi e l’introduzione del B787 dreamliner da Malpensa che permetterà di strizzare l’occhio al traffico business. “Con Milano e Venezia abbiamo raggiunto la nostra massima espansione nel Nord Italia – ha concluso Tawfik -. Nel prossimo piano di sviluppo se ci sarà la possibilità, investiremo nel Sud”, probabilmente da Catania, ha lasciato intendere.