Egyptair lancia ‘Scorci dal cielo’, il contest social per volare a Il Cairo

Due biglietti voli in Business Class per Il Cairo. Questo il premio in palio per chi parteciperà a ‘Scorci dal cielo’, il nuovo contest fotografico di Egyptair. La compagnia aerea lancia infatti un concorso su Instagram rivolto al pubblico italiano.
Il contest si svolgerà dal 12 al 31 agosto. Per partecipare basterà scattare una foto dall’oblò durante un volo - in partenza o in arrivo da qualsiasi destinazione, nazionale o internazionale - e condividerla come storia sul proprio profilo, aggiungendo l’hashtag dedicato #fotodalcielo e taggando il profilo ufficiale del vettore @egyptair.
Il vincitore del concorso fotografico verrà decretato, tramite estrazione, il 25 settembre, e si aggiudicherà due viaggi in Business Class dall’Italia verso la capitale egiziana.
Il regolamento completo è consultabile sul sito della compagnia aerea.