Egyptair archivia il 2024 con oltre 10,2 milioni di passeggeri, in incremento di oltre il 4% rispetto ai 9,8 milioni del 2023. Di questi, 8,6 milioni hanno volato su rotte internazionali. Anche l’offerta è cresciuta, con un aumento del 15% di posti disponibili a bordo insieme alle ore di volo che hanno raggiunto quota 218 mila 798, +10% rispetto al 2023.

Anche il mercato italiano conferma il trend positivo: il load factor complessivo ha raggiunto il 74% nel 2024, per un totale di oltre 264 mila passeggeri trasportati, con una crescita del 5,1%. In particolare, i collegamenti da Roma hanno registrato un incremento passando dal 65% al 72%, mentre Milano si attesta su un 75% nel 2024.

L’andamento conferma il crescente interesse verso Il Cairo e le nuove rotte del suo network. Nel dettaglio, durante l’estate 2024 le mete internazionali più visitate dai passeggeri italiani che hanno scelto Egyptair, facendo scalo a Il Cairo, sono state Nairobi in Kenya (25%), Giakarta in Indonesia (23%) Canton-Guǎngzhōu in Cina (20%) e Johannesburg in Sudafrica (15%).

Per gestire la sempre maggior richiesta su base annuale e specifici picchi stagionali, dalla scorsa estate la compagnia ha quindi incrementato i voli diretti a Il Cairo per un totale di 30 voli settimanali, distribuiti equamente tra Milano e Roma, garantendo la possibilità di viaggiare a oltre 4 mila passeggeri ogni settimana. È stata inoltre inaugurata la rotta diretta Milano Malpensa-Luxor, pensata per rispondere alle esigenze del mercato in particolare nei periodi di forte richiesta, durante le vacanze estive e invernali, ma non solo. Inoltre, sono stati operati numerosi voli charter in accordo con alcuni tour operator italiani da ulteriori città italiane strategiche per i flussi verso l’Egitto e, in particolare, il Mar Rosso.

“Siamo orgogliosi di aver registrato questi dati in Italia che confermano il ruolo strategico ricoperto da Egyptair: mantenere stretti i legami, turistici ed economici, tra l’Italia e l’Egitto - commenta Salah Tawfik, regional director Italia & Malta Edi egyptair -. Siamo impegnati a garantire la miglior esperienza di volo a bordo dei nostri aerei, e per questo siamo in attesa di ricevere nuovi aeromobili, con consegna prevista tra l’inizio del 2025 e la fine del 2026”.

Nel 2024, a livello internazionale, la compagnia ha introdotto nuove destinazioni in tutto il mondo, in particolare in Medio Oriente e in Africa, come Taif e Tabuk in Arabia Saudita, Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, Mogadiscio, Abidjan, Gibuti e Misurata in Libia.

Sempre più centrale anche il continente europeo, dove sono state inaugurate nuove rotte da Il Cairo verso Zurigo, Praga e Lisbona.

Sempre nel 2024, nell’ottica di una progressiva digitalizzazione di tutti i sistemi e di migliori servizi per i partner, è stata introdotta la nuova piattaforma Ndc, che permette agli agenti di viaggi di accedere direttamente al sistema di prenotazione di Egyptair con contenuti esclusivi.

La compagnia di bandiera egiziana ha infine firmato un accordo per ampliare la flotta con 10 Airbus A350-900. I nuovi modelli Airbus, dotati di motori Rolls-Royce Trent XWB e cabine avanzate AirSpace, garantiranno ai passeggeri un viaggio confortevole nel rispetto della sostenibilità ambientale. In arrivo inoltre 18 Boeing B737-8 Max. Le prime consegne sono previste per il 2025, con tutti gli aeromobili in funzione entro la fine del 2026.