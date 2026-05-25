Egyptair: nuovo volo su Venezia e ampliamento della flotta

Avvio del nuovo collegamento su Venezia da Il Cairo a partire dalla fine del mese di giugno ed espansione della flotta anche in ottica di crescita sui collegamenti a lungo raggio. Sono queste le due direttrici di Egyptair. La nuova rotta italiana sarà servita dal 29 giugno 2026 con voli bisettimanali, inizialmente programmati il venerdì e il lunedì.

Sul fronte della flotta la compagnia ha invece preso in carico tre A350-900 e 3 B737-8 Max. Questi ultimi si aggiungono agli altri 30 B737 Next Generation in un’ottica di ringiovanimento della flotta, mentre con gli A350 il vettore egiziano potrà aprire due nuovi collegamenti verso gli Stati Uniti. Si tratterà di voli trisettimanali in direzione di Los Angeles (dal 23 maggio) e Chicago (dal 21 giugno).

“L’introduzione dei nuovi modelli e il lancio di nuove rotte intercontinentali rappresentano tasselli fondamentali per la nostra crescita globale e sostenibile. Una testimonianza concreta del nostro impegno nel mantenere una flotta giovane e all’avanguardia, capace di collegare l’Egitto con il resto del mondo”, spiega Ahmed Adel, ceo e presidente della compagnia.