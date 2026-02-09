Ci sono anche Catania e Cagliari tra le nove nuove destinazioni che El Al metterà in campo a partire dalla prossima primavera da Tel Aviv. Un rafforzamento del network che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultima aggiunta di nuovi aeroporti da parte del vettore israeliano.

I voli sull’Italia prenderanno il vie nella seconda metà di maggio e andranno ad aggiungersi ad altre quattro destinazioni europee: Basilea, Zagabria, Dubrovnik e Copenhagen. Tutte le rotte europee saranno effettuate dalla sussidiaria Sun d’Or. Inoltre la compagnia amplierà il raggio d’azione verso il Sud-Est asiatico con l’introduzione dei collegamenti su Hanoi, Manila e Seul.

In una nota El Al ha sottolineato come “Le nuove rotte offriranno una soluzione ottimale anche per i viaggiatori d'affari e rafforzeranno i legami economici tra Israele e l'Asia. Oltre alle rotte dirette, la compagnia offrirà voli con scalo verso una varietà di destinazioni aggiuntive sul continente grazie a collaborazioni con molte compagnie aeree”.