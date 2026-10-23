El Al investe sull’esperienza di volo, tra comfort e intrattenimento

El Al annuncia una serie di novità per migliorare l’esperienza di volo dei propri clienti.
Tra le new entry, i nuovi cuscini e coperte per le classi economy, premium e business, realizzati da Takeneap.
Ma le novità riguardano anche gli amenity kit, forniti da Jo Malone London, brand di profumeria e lifestyle. Sul fronte dell’intrattenimento, la compagnia annuncia l’introduzione di funzioni per una fruizione più personalizzata dei contenuti, basata sul proprio programma frequent flyer,
E ancora, wi-fi ad alta velocità, la funzione Travel Mode sull’app El Al, che consente di consultare tutte le informazioni sul volo a partire da 48 ore prima della partenza, una rinnovata offerta gastronomica ed Ella, il nuovo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale.