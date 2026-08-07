EL AL, risultati solidi e performance stabile per il vettore

Malgrado la situazione geopolitca, EL AL presenta risultati solidi e una performance operativa stabile. La compagnia ha comunicati i risultati del secondo trimestre, ancora influenzati dalle operazioni molto limitate dovute all’operazione Roaring Lion e ai prezzi del carburante più elevati.

Secondo i dati, il fatturato è aumentato di circa il +27%, raggiungendo circa 986 milioni di dollari, l'Ebitdar si è attestato a circa 222 milioni di dollari, nonostante l'aumento dei costi delle materie prime e le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio, l'utile netto del trimestre è stato pari a circa 132 milioni di dollari, inclusa una perdita stimata al netto delle imposte di circa 55 milioni di dollari attribuibile all'operazione Roaring Lion. Infine, la società ha registrato un nuovo record di circa 1,4 miliardi di dollari di prenotazioni future e prevede un aumento della capacità di posti a sedere nel terzo trimestre di circa il 6%-10% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

“Abbiamo chiuso il secondo trimestre con risultati solidi, nonostante solo due mesi di piena operatività a causa dell'Operazione Roaring Lion – dice l'amministratore delegato di EL AL, Levy Halevy -. Prevediamo di continuare a ottenere ottimi risultati anche nella seconda metà dell'anno. In questo trimestre, abbiamo continuato ad ampliare e rinnovare la nostra flotta, acquisendo due ulteriori Boeing 737 a supporto della crescita delle nostre operazioni, oltre ai due aeromobili a fusoliera stretta acquisiti all'inizio dell'anno. Continuiamo inoltre a diversificare i nostri flussi di entrate, anche attraverso il lancio di EL AL Travel per i circa 3,7 milioni di membri del nostro programma fedeltà. Rimaniamo concentrati sul miglioramento dell'esperienza del cliente. Tra le altre iniziative, abbiamo firmato un accordo con Starlink per fornire ai nostri clienti la connettività internet a bordo”.