El Prat e Valencia, pax record oltre i limiti

Il trasporto aereo sta sicuramente vivendo uno dei periodi più vivaci della sua storia, con performance in termini di passeggeri che continuano a battere record su record.

Il rovescio della medaglia è rappresentato però dallo stress a cui sono sottoposte le infrastrutture, aeroporti in primis.

Emblematico il caso di El Prat e Valencia: i due scali spagnoli hanno chiuso il 2024 con cifre record ma oltre i limiti di capacità. E questo, come sottolinea preferente.com, mentre i piani di espansione stentano a decollare.

In particolare, lo scalo di Barcellona ha chiuso il 2024 con oltre 55 milioni di passeggeri, cifra che rappresenta il limite fissato per l’aeroporto. Valencia ha toccato quota 10,8 milioni di pax, ovvero 300mila in più rispetto al ‘pieno carico’.