Emirates: accordo con Spotify per l’intrattenimento a bordo

Prende il via la partnership tra Emirates e Spotify, che prevede un servizio disponibile sui voli per 140 destinazioni con la quale tutti i clienti a bordo potranno godere di una vasta selezione di podcast e playlist attraverso il sistema di intrattenimento personale ice a bordo.

“Il contenuto curato da Spotify – si legge in una nota del vettore - comprende playlist musicali di successo e i migliori podcast in inglese, portoghese e tedesco, con l’aggiunta di altre lingue come spagnolo e hindi nel 2025. Ogni mese, nuovi contenuti arricchiranno la già vasta collezione di Emirates, che include oltre 3500 ore di musica e conversazioni da tutto il mondo”.

Con oltre 6.500 canali on-demand in più di 40 lingue, il sistema Ice di Emirates offre differenti servizi per ogni tipo di viaggiatore. A disposizione dei clienti ci sono più di 4.000 ore tra film e programmi TV, fino a 3.500 ore di musica e podcast, oltre 2.000 film internazionali e di Hollywood, 250 canali dedicati a bambini e famiglie e centinaia di serie TV e cofanetti completi