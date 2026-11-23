Accoglierà temporaneamente i clienti di First Class per un anno, prima di essere trasformata in una lounge di Business Class di nuova generazione. È la lounge di First Class che Emirates ha inaugurato nel Concourse B del Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB). Un’apertura che offre una prima anticipazione del progetto da 400 milioni di dirham, pari a 99 milioni di euro, con cui la compagnia aerea intende rinnovare tutte le sue lounge premium.

“Siamo convinti - commenta Tim Clark, presidente di Emirates - che l’esperienza in aeroporto debba essere all’altezza del viaggio stesso ed è per questo motivo che stiamo rinnovando le nostre lounge in tutto il mondo. La nuova lounge di prima classe a Dubai offre un primo assaggio di ciò che verrà; nei prossimi due anni presenteremo un’esperienza completamente nuova, con proposte che spazieranno dalla ristorazione al benessere, dall’intrattenimento all’ospitalità personalizzata. Si tratta di un progetto che va ben oltre il semplice rinnovamento degli ambienti, perché il nostro obiettivo è creare spazi straordinari”.