Il mese di maggio è denso di appuntamenti di recruiting per Emirates, che è alla ricerca di personale di bordo e organizzerà sessioni di colloqui per gli aspiranti hostess e steward. Il 16 maggio il recruiting day si terrà dalle 9 (identico orario per tutte le tappe) a Napoli al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, mentre il 18 maggio sarà allo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel. Altra tappa sarà il 28 maggio a Roma, all’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, mentre il 31 maggio i colloqui si terranno a Venezia, all’Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano.

Requisiti indispensabili sono le doti di problem solving e un’ottima padronanza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Oltre al diploma di scuola superiore e a un anno di esperienza nel servizio clienti o nell’ospitalità, è necessario avere un’altezza minima di 160 cm e non avere tatuaggi visibili con l’uniforme indossata.

Tra i benefit alloggi gratuiti condivisi a Dubai, trasporti aziendali da e per l’aeroporto, copertura medica completa, agevolazioni sui viaggi per sé e per i propri familiari e sconti esclusivi per attività ricreative e shopping negli Emirati.

I neoassunti seguiranno sette settimane e mezzo di addestramento intensivo a Dubai, con sessioni sui diversi temi, primo fra tutti quello di 13 giorni sulla sicurezza, con la conoscenza del modulo SEP (Safety and Emergency Procedures) che copre le dotazioni di bordo, la lotta antincendio, le emergenze in volo e le procedure di evacuazione. Prevista anche una sessione di 14 giorni di simulazione di lavoro a bordo degli A380 e B777.