Emirates chiude il suo anno migliore di sempre: utile a quota 5,1 miliardi

Un anno da ricordare per Emirates. Il Gruppo ha alzato il velo sui risultati finanziari del 2023-24 annunciando di aver raggiunto la sua migliore performance di sempre su tutti i fronti, con un utile di 5,1 miliardi di dollari, in crescita del 71% rispetto all’anno precedente; un fatturato a quota 37,4 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto ai risultati dello scorso anno; e un saldo di cassa di 12,8 miliardi di dollari, il più alto mai messo a segno, in crescita dell’11% sul ‘23.

Emirates ha registrato un profitto record di 4,7 miliardi di dollari, in aumento del 63% rispetto ai 2,9 miliardi di dollari dello scorso anno.

“Il Gruppo Emirates ha ancora una volta alzato l’asticella per realizzare una nuova performance record - ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e chief executive della compagnia aerea e del Gruppo Emirates -. Nel corso dell’anno abbiamo assistito a un’elevata domanda di trasporto aereo e di servizi legati ai viaggi in tutto il mondo e, poiché siamo stati in grado di muoverci rapidamente per offrire ciò che i clienti desiderano, abbiamo ottenuto risultati straordinari. Stiamo raccogliendo i frutti di anni di investimenti continui nei nostri prodotti e servizi, nella creazione di solide partnership e nelle capacità del nostro talentuoso personale”.

Investimenti

Sul fronte degli investimenti nel 2023-24, il Gruppo ha investito 2,4 miliardi di dollari in nuovi aeromobili, strutture, attrezzature, società e tecnologie all’avanguardia per sostenere i suoi piani di crescita.

La forza lavoro totale del Gruppo è cresciuta del 10%, raggiungendo i 112.406 dipendenti.

“Entriamo nel nostro anno finanziario 2024-25 con solide basi per una crescita continua - ha affermato Al Maktoum -. Emirates riceverà 10 nuovi aeromobili A350 nel 2024-25, che andranno ad arricchire la nostra flotta e a sostenere la prossima fase di crescita del suo network. dnata continuerà a sfruttare le sinergie e a espandersi tra le sue divisioni di business per far crescere la sua presenza e le sue capacità. Parallelamente, stiamo investendo risorse per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, accrescere il nostro personale, prenderci cura dei nostri clienti e delle comunità che serviamo”.

Guardando al futuro, “il governo di Dubai ha annunciato l’avvio della prossima fase di espansione dell’aeroporto internazionale Al Maktoum, che sarà il nuovo hub per le operazioni di Emirates e dnata. Questo investimento di 35 miliardi di dollari - ha spiegato il presidente del Gruppo - amplierà e migliorerà in modo significativo l’infrastruttura di Dubai per l’aviazione e la logistica, sostenendo la crescita della città e quella di Emirates e dnata”.