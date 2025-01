Arriverà a marzo a Bologna l’Airbus A350 di Emirates, che è entrato ufficialmente in servizio nei giorni scorsi decollando da Edimburgo verso Dubai, mentre l’8 gennaio è stata la volta di Kuwait e Bahrain. “Questo - ha commentato Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer della compagnia aerea - è un momento cruciale per Emirates con l'introduzione in servizio dell'A350, un aereo che offre il meglio dei nostri più recenti prodotti di bordo, con nuove caratteristiche e miglioramenti in ogni cabina. Continuando ad espandere la nostra flotta di A350 non stiamo solo aggiungendo nuovi aeromobili, ma stiamo definendo anche nuovi standard per il trasporto aereo globale”.

Le caratteristiche

L'aeromobile è il primo dei 65 A350 che entreranno nella flotta della compagnia aerea e, nei prossimi mesi, collegherà, oltre a Bologna, Mumbai, Ahmedabad, Colombo, Lione e Muscat. Si tratta del più recente aeromobile firmato Emirates, che combina un design di cabina di nuova generazione e un alto comfort per i passeggeri con un servizio di bordo di qualità, oltre a essere il più efficiente in termini di consumo di carburante ad oggi in servizio commerciale e a offrire la cabina a doppio corridoio più silenziosa di qualsiasi altro aeromobile.

Tra le sue caratteristiche una cabina di Economy Class di nuova concezione e più confortevole, cabine di Business Class e Premium Economy aggiornate, touchscreen 4K e 4K HDR ultra-reattivi, soffitti più alti con corridoi più ampi in tutte le classi e wi-fi più veloce.