Emirates e Avianca firmano l’accordo di codeshare

Scatterà il 4 giugno la partnership di codeshare tra Emirates con Avianca, un accordo che consentirà ai clienti di entrambi i vettori di aver accesso a una connettività senza interruzioni su rotte selezionate. I passeggeri di Emirates da Madrid, Barcellona o Londra Heathrow potranno, dunque, volare direttamente verso tre aeroporti in Colombia; i voli in codeshare includono Madrid per Bogotá, Medellin o Cali; Barcellona per Bogotá e Londra Heathrow per Bogotá.

I vantaggi per i clienti

I biglietti potranno essere prenotati da subito su emirates.com, avianca.com, sulle app di Emirates e Avianca, nei contact center o tramite le agenzie di viaggi. Avianca inserirà il proprio codice sulle rotte operate da Emirates tra Barcellona, Madrid o Londra Heathrow e Dubai e i clienti del vettore colombiano voleranno sugli aeromobili a fusoliera larga di Emirates, approfittando della ristorazione di alto livello, di poltrone reclinabili in cabine premium e numerosi contenuti sul sistema di intrattenimento a bordo di Emirates, che offre più di 6.500 canali di film, spettacoli, musica e molto altro ancora, anche in spagnolo.

“L’accordo di codeshare - commenta Adnan Kazim, vicepresidente e chief commercial officer di Emirates - permetterà di espandere la nostra portata e di consentire ai nostri clienti di utilizzare i nostri servizi e di volare verso ulteriori località in Colombia. Offriamo inoltre ai clienti di Avianca collegamenti attraverso Madrid e Barcellona in Spagna e a Londra Heathrow da e per il nostro hub di Dubai, oltre ad altri vantaggi come un’unica politica per il bagaglio e una connettività senza interruzioni”.