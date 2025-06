Emirates e Bahamasair, accordo di interlinea

Accordo di interlinea fra Emirates e Bahamasair, per favorire i clienti in viaggio verso le Bahamas. Grazie a questo accordo, infatti, Emirates potrà estendere la propria presenza ai Caraibi, consentendo ai propri clienti di utilizzare i servizi della compagnia di bandiera delle Bahamas per raggiungere una delle tre destinazioni dell’arcipelago dalla Florida.

In base all’accordo, i passeggeri Emirates in arrivo a Miami o a Orlando potranno proseguire il viaggio con voli Bahamasair verso Nassau, Freeport o San Salvador, con il vantaggio di poter prenotare l’intero itinerario con un unico biglietto. Inoltre, i clienti Emirates potranno usufruire di una generosa franchigia bagagli anche sui voli Bahamasair verso le tre destinazioni.

“Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Bahamasair per ampliare la nostra rete verso destinazioni nuove ed entusiasmanti e per offrire ai nostri clienti più opzioni di viaggio verso la nazione caraibica – dice Adnan Kazim, vicepresidente e chief commercial officer di Emirates -. La partnership consente ai clienti di raggiungere comodamente la Florida e di proseguire verso varie località delle Bahamas, usufruendo di tariffe competitive, di un unico biglietto e di una politica bagagli vantaggiosa. Questa collaborazione supporta anche il nostro accordo con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere questa destinazione caraibica attraverso la nostra rete”.

“Questa partnership eleva significativamente il profilo globale di Bahamasair, consentendoci di accedere a competenze preziose e di espanderci in nuovi mercati – dice Tracy Cooper, direttore generale di Bahamasair -. L'alleanza con Emirates ci permette di rafforzare le nostre capacità e gettare le basi per una crescita internazionale sostenuta”.

Gli aeroporti della Florida, Miami e Orlando, sono tra le 12 destinazioni statunitensi attualmente servite da Emirates, che opera voli giornalieri su Miami con Boeing 777, oltre a cinque collegamenti settimanali su Orlando.