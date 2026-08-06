Emirates e South African Airways ampliano il codeshare

Emirates e South African Airways ampliano la partnership in codeshare. I due vettori, che collaborano da quasi 30 anni, hanno siglato un accordo che consentirà ai passeggeri di raggiungere nuove destinazioni nell’Africa centrale e meridionale.

L’intesa segna, inoltre, l’avvio di un codeshare reciproco tra le due compagnie.

Nove le nuove rotte interessate: tre collegamenti domestici sudafricani tra Johannesburg e Città del Capo, Durban e Port Elizabeth; sei rotte regionali che collegano Johannesburg con Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), Gaborone (Botswana), Windhoek (Namibia), Lusaka (Zambia), Harare (Zimbabwe) e Victoria Falls (Zimbabwe).

“L’accordo di codeshare reciproco con South African Airways rappresenta la naturale evoluzione di una collaborazione che da molti anni offre valore ai nostri clienti - ha spiegato Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates . Apponendo il nostro codice sul network domestico e regionale di SAA, rendiamo più semplice e immediato l’accesso alle destinazioni del Sudafrica e dei Paesi limitrofi, garantendo l’affidabilità e la continuità che i passeggeri si aspettano da Emirates. L’intesa rafforza il nostro impegno di lungo periodo nei confronti del Sudafrica e dell’intera regione, oltre alla fiducia che riponiamo nella crescita futura del continente”.

Per Matshela Seshibe, acting group ceo di Saa, “l’ampliamento della partnership con Emirates rappresenta una tappa importante nella strategia di Saa volta a rafforzare i collegamenti in Africa e, al tempo stesso, ad ampliare l’accesso ai mercati globali. Grazie a questo accordo di codeshare reciproco, i clienti potranno beneficiare di un’esperienza di viaggio più fluida e di una maggiore possibilità di scelta attraverso i network combinati delle due compagnie. Con questa partnership facciamo un passo importante nel collegare persone, aziende e opportunità in tutto il continente e oltre. Combinando il network africano in crescita di SAA con la vasta rete globale di Emirates, creiamo maggiore valore per i nostri clienti e consolidiamo il ruolo di Johannesburg come gateway strategico per i viaggi, il commercio e il turismo in Africa”.