I vettori del Golfo cercano faticosamente di tornare a una parvenza di normalità. Mentre Qatar Airways ha comunicato nelle prime ore di questa mattina di dover continuare a mantenere le operazioni sospese a causa del perdurare della chiusura dello spazio aereo, Emirates ed Etihad stanno provando a far ripartire la macchina con schedule ancora limitati, ma che potrebbero consentire un po’ di rientri nei diversi Paesi del mondo.

Etihad ha aperto le rotte da Abu Dhabi verso Ahmedabad, Bangkok, Bangalore, Il Cairo, Colombo, Delhi, Francoforte, Hanoi, Hyderabad, Gedda, Kuala Lumpur, Londra (Heathrow), Madrid, Malé, Milano (Malpensa), Mosca (Sheremetyevo), Mumbai, New York (JFK), Parigi, Phuket, Riad, Roma, Seul (Incheon), Toronto e Zurigo e cercherà di garantirle a partire da oggi e fino al 19 marzo.

Tutte gli altri servizi programmati da e per Abu Dhabi restano sospesi.

L’operativo messo in campo da Emirates è decisamente più ampio, con 82 destinazioni. Ripartono i voli per l’Italia, con Milano e Roma, mentre restano ancora sospesi Bologna e Venezia. Molte le rotte riaperte sull’Europa, con un ritorno su tutte le principali capitali. Riaperti anche i servizi per gli Usa, con New York, San Francisco, Chicago, Dallas. Molti anche i voli sul Far East e sull’Oceano indiano.

Emirates conferma che i passeggeri con prenotazioni su voli precedenti a quelli operati oggi hanno priorità di imbarco, ma invita a non presentarsi in aeroporto se non contattati direttamente dalla compagnia.

Gli operativi, precisano le compagnie, potranno ovviamente subire variazioni anche improvvise per eventuali nuove chiusure dello spazio aereo.