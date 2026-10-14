Emirates Holidays lancia anche per l’Italia il Thailand Pass

Una card che dà diritto a sconti fino al 40% su shopping, ristorazione e attività per il tempo libero, senza alcuna soglia minima di spesa. Si chiama Thailand Pass e a firmarlo è Emirates Holidays, che amplia così la propria offerta dedicata alla Thailandia.

Per ottenere il pass, disponibile anche per l’Italia per i pacchetti vacanza prenotati entro il 31 marzo 2027, è sufficiente presentare i voucher e una copia del passaporto alla reception di uno dei centri commerciali o dei punti vendita aderenti dove sarà possibile ritirare il proprio Welcome Package. La rete di centri commerciali inclusi nel pass ne conta 14 a Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Krabi e Chiang Mai. È previsto anche il servizio navetta gratuito tra Central World e Central Village Bangkok, oltre all’accesso gratuito alle lounge VIP di entrambe le strutture.

Il Thailand Pass include anche offerte ‘Buy 1 Get 1 Free’ per una selezione di attrazioni ed esperienze a Bangkok, Phuket, Pattaya e Krabi, tra cui Playsquare Laser Tag, Playmondo, Swensen’s, Auntie Anne’s, Aquaria Phuket, OTO Playpark e Monowheel. A queste si aggiunge uno sconto del 5% sui prodotti wellness di Karmakamet.

Il lancio del pass si inserisce nel quadro dei continui investimenti di Emirates nel Paese, che si conferma come una delle destinazioni più apprezzate dai clienti di Emirates Holidays, con prenotazioni in crescita del 10% su base annua. Il vettore garantisce 49 collegamenti settimanali dall’Italia verso Dubai, da cui partono le connessioni verso la Thailandia attraverso il proprio hub internazionale.