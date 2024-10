Emirates: memorandum d’intesa con Vietnam Airlines e VietJet

Emirates stringe un patto forte sul Vietnam grazie alla sigla di un memorandum d’intesa con Vietnam Airlines e VietJet per rafforzare la connettività da Dubai verso il Paese attraverso i gateway di Ho Chi Minh City e Hanoi.

“Il Vietnam è un mercato che offre enormi opportunità per incrementare il turismo e il commercio in quanto è un hub chiave del sud-est asiatico – dice Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer -, ed Emirates sostiene gli sforzi in corso del governo degli Emirati Arabi Uniti per consolidare i legami economici esistenti con il Paese”.

L’accordo definisce il quadro di riferimento per ampliare l’attuale collaborazione tra le due compagnie aeree. Questo include il miglioramento della connettività sulle rotte oltre alla partnership d’interlinea già esistente, nonché la possibilità di offrire vantaggi reciproci legati ai rispettivi programmi fedeltà.