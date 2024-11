Emirates: nuovo record per gli utili ante imposte nel primo semestre

Sono ancora conti in salute quelli di Emirates, che nel primo semestre di gestione piazza un nuovo record a livello di utili ante imposte con 2,8 miliardi di dollari, l’1% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato del gruppo si è attestato a 19,3 miliardi di dollari, in crescita del 5%.

Numeri di prim’ordine, anche se la compagnia ha dovuto scontare qualche difficoltà, che l’hanno portata a un calo nella posizione finanziaria, 11,9 miliardi contro i 12,8 precedenti.

Soddisfazione comunque è stata espressa da Ahmed bin Saeed Al Maktoum, chairman e chief executive di Emirates: “La forte redditività del Gruppo ci consente di effettuare gli investimenti necessari per il nostro continuo successo. Stiamo investendo miliardi di dollari per portare nuovi prodotti e servizi sul mercato per i nostri clienti; implementare tecnologie avanzate e altri progetti di innovazione per guidare la crescita; e di prenderci cura dei nostri dipendenti che lavorano duramente ogni giorno per garantire la sicurezza e la soddisfazione dei nostri clienti”.