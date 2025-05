Dal prossimo 30 luglio Emirates lancerà un servizio giornaliero diretto tra Dubai e Hangzhou nella Cina Orientale. Questa nuova espansione porta la città a diventare la quinta porta d’ingresso della compagnia in Cina, dopo Pechino, Canton, Shanghai e Shenzhen.

Il nuovo servizio sarà operato con un Boeing 777-300ER a tre classi, con una capacità totale di 2.478 posti settimanali.

“Il lancio della nuova rotta Dubai-Hangzhou rappresenta un momento cruciale per le nostre operazioni in Cina continentale e nell’intera regione dell'Asia orientale – dice Adnan Kazim, vicepresidente e direttore commerciale di Emirates Airline -. Hangzhou, come hub emergente a livello globale per l'innovazione, l'e-commerce e la produzione avanzata, aprirà nuove opportunità per le nostre operazioni passeggeri e merci, rafforzando ulteriormente gli scambi economici e tecnologici fondamentali tra il Medio Oriente e la Cina”.

Il Boeing 777-300ER di Emirates offrirà ai viaggiatori 8 suite in First Class, 42 sedili inclinabili in Business Class e 304 sedili ergonomici in Economy Class. A partire dal 30 luglio, Emirates opererà 49 voli settimanali verso la Cina continentale, includendo i doppi voli giornalieri verso Pechino e Shanghai, i voli quotidiani verso Canton e Shenzhen, e il nuovo servizio giornaliero per Hangzhou. L'espansione continua di Emirates nella Cina continentale riflette il consolidamento dei legami bilaterali tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina.