Emirates official airline del grande slam di Wimbledon

Emirates mette a segno il suo quarto ‘Grande Slam’. La compagnia aerea ha annunciato, infatti, una partnership pluriennale con The Championships, Wimbledon. Il vettore diventa così Official Airline Partner di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, in programma dal 1° al 14 luglio 2024 presso l’All England Lawn Tennis Club.

“Dal campo di cemento al campo d’erba - siamo orgogliosi di far crescere la nostra presenza nel mondo del tennis - ha commentato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Wimbledon è un grande evento sportivo visto da milioni di persone in tutto il mondo, e siamo lieti di essere associati a un marchio così rispettato. Emirates è sempre stata una sostenitrice del tennis e, in quanto sponsor di tutti e quattro i Grandi Slam, il nostro impegno nei confronti di questo sport è più che mai costante. Non vediamo l’ora di offrire un’azione tennistica di livello mondiale quest’estate e di celebrare il meglio del tennis con i fan di tutto il mondo”.